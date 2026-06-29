SHOT: писательница Людмила Улицкая продала три квартиры в России

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Людмила Улицкая признана в РФ иноагентом)

Писательница и сценаристка Людмила Улицкая (признана иноагентом в РФ) продала три квартиры в России, заработав благодаря этим сделкам свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT в мессенджере MAX.

В 2022 году 83-летняя писательница осудила проведение спецоперации на Украине, после чего переехала в Берлин. В результате в Москве у нее остались несколько квартир в районе Аэропорт.

Две трехкомнатные квартиры, как уточнили журналисты, расположены в престижном жилищно-строительном кооперативе "Советский писатель". Одна жилплощадь площадью 61 квадратный метр оценивалась на рынке в 30 миллионов рублей, а вторая, площадь которой составила 91 квадратный метр, – в 42 миллиона рублей.

Улицкая купила первое жилье в 1994 году, а второе – в 1999-м. Еще одна четырехкомнатная квартира площадью 103 квадратных метра была куплена на Ленинградском проспекте в 2012 году. Ее рыночная стоимость составляет 46 миллионов рублей.

В настоящее время все имущество писательницы в РФ продано. У нее остается лишь ИП с банковскими счетами, которые были заблокированы еще в 2024 году из-за того, что Улицкая не направила налоговой службе декларацию.

При этом, несмотря на блокировку счетов, сценаристка до сих пор держит средства на вкладах. В частности, с начала спецоперации Улицкая внесла на них 1,1 миллиона рублей и заработала 102 тысячи рублей пассивного дохода, которые вывела на зарубежные счета.

В начале июня Госдума приняла закон об усилении контроля за иноагентами. Теперь Минюст сможет запрашивать у банков данные по операциям соответствующих лиц в случае нарушений. Порядок направления запросов и предоставления сведений будет согласовывать Центробанк.

Вместе с тем норма предполагает, что в случае отказа требования об исключении иностранного агента из реестра и повторное заявление можно будет подать не ранее чем через год. Для физлиц, включенных в реестр впервые, устанавливается особый порядок повторного обращения.

