Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 09:49

Культура
Главная / Новости /

SHOT: писательница Людмила Улицкая продала три квартиры в России

Писательница Улицкая избавилась от всего имущества в России

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Людмила Улицкая признана в РФ иноагентом)

Писательница и сценаристка Людмила Улицкая (признана иноагентом в РФ) продала три квартиры в России, заработав благодаря этим сделкам свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT в мессенджере MAX.

В 2022 году 83-летняя писательница осудила проведение спецоперации на Украине, после чего переехала в Берлин. В результате в Москве у нее остались несколько квартир в районе Аэропорт.

Две трехкомнатные квартиры, как уточнили журналисты, расположены в престижном жилищно-строительном кооперативе "Советский писатель". Одна жилплощадь площадью 61 квадратный метр оценивалась на рынке в 30 миллионов рублей, а вторая, площадь которой составила 91 квадратный метр, – в 42 миллиона рублей.

Улицкая купила первое жилье в 1994 году, а второе – в 1999-м. Еще одна четырехкомнатная квартира площадью 103 квадратных метра была куплена на Ленинградском проспекте в 2012 году. Ее рыночная стоимость составляет 46 миллионов рублей.

В настоящее время все имущество писательницы в РФ продано. У нее остается лишь ИП с банковскими счетами, которые были заблокированы еще в 2024 году из-за того, что Улицкая не направила налоговой службе декларацию.

При этом, несмотря на блокировку счетов, сценаристка до сих пор держит средства на вкладах. В частности, с начала спецоперации Улицкая внесла на них 1,1 миллиона рублей и заработала 102 тысячи рублей пассивного дохода, которые вывела на зарубежные счета.

В начале июня Госдума приняла закон об усилении контроля за иноагентами. Теперь Минюст сможет запрашивать у банков данные по операциям соответствующих лиц в случае нарушений. Порядок направления запросов и предоставления сведений будет согласовывать Центробанк.

Вместе с тем норма предполагает, что в случае отказа требования об исключении иностранного агента из реестра и повторное заявление можно будет подать не ранее чем через год. Для физлиц, включенных в реестр впервые, устанавливается особый порядок повторного обращения.

Читайте также


культура

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика