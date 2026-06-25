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25 июня, 10:54

Политика

Минюст предложил фиксировать сделки иноагентов через нотариусов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский Минюст может обязать иноагентов фиксировать сделки через нотариусов. Планами ведомства поделился замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.

Политик напомнил, что специальные счета для иностранных агентов были введены 1 марта 2025 года. Тем не менее они находят способы обойти эти ограничения. Например, используют формы дарения, переуступки или брачного договора для передачи своих прав.

"Поэтому мы немного поработали в этом направлении, увидели некоторые проблемы и предлагаем определить ценовую определенную форму сделки. Наверное, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариусов", – цитирует Свириденко ТАСС.

Данное нововведение, по его мнению, должно исключить возможность для иноагентов уклоняться от финансовых операций, которые уже находятся под контролем специального счета.

"Это первое, что мы в этом году будем предлагать как изменение нашего законодательства", – заключил замминистра юстиции РФ.

В начале июня Госдума приняла закон об усилении контроля за иноагентами. Теперь Минюст сможет запрашивать у банков данные по операциям соответствующих лиц в случае нарушений. Порядок направления запросов и предоставления сведений будет согласовывать Центробанк.

Вместе с тем норма предполагает, что в случае отказа требования об исключении иностранного агента из реестра и повторное заявление можно будет подать не ранее чем через год. Для физлиц, включенных в реестр впервые, устанавливается особый порядок повторного обращения.

Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы и размещать такую рекламу на своих ресурсах.

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