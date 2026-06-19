Осужденную за экстремизм экс-депутата Фадееву объявили иноагентом

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Бывший депутат томской городской думы Ксения Фадеева попала в реестр иноагентов. Информация об этом появилась на сайте Минюста РФ.

"К. В. Фадеева принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Уточняется, что она распространяла недостоверную информацию о политике российской власти и принимаемых ею решениях. Также экс-депутат выступала против специальной военной операции. Известно, что сейчас она находится за пределами России.

Фадеева избралась в думу Томска в 2020 году. Советский районный суд города позже признал ее виновной по делу об экстремизме, она получила 9 лет колонии общего режима. Женщину лишили депутатского мандата 28 мая 2024 года.

Также Минюст объявил, что иностранными агентами стали журналист Петр Рузавин, художница Екатерина Кузнецова и проект "Сфера".

Кузнецова и Рузавин тоже выступали против СВО и распространяли недостоверные данные о принимаемых властями РФ решениях и проводимой государством политике. Кроме того, журналист и художница участвовали в создании и публикации материалов иностранных агентов, а также организаций, которые признаны нежелательными на территории РФ. К тому же Рузавин призывал к поддержке Вооруженных сил Украины.

Проект "Сфера" тоже распространял недостоверную информацию о принимаемых властью России решениях, участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и признанных нежелательными в РФ организаций.

"Осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Взаимодействует с иностранными агентами, руководство проектом осуществляется за пределами Российской Федерации", – уточнили в ведомстве.

При этом из реестра удален журналист Инал Хашиг "в связи с утратой признаков иностранного агента".

Ранее ведущую телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ) Анну Монгайт (признана иноагентом в РФ) оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Пресненский районный суд Москвы обязал ее выплатить 40 тысяч рублей.