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03 июня, 16:59

Политика

Журналистку "Дождя" Монгайт оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Фото: ТАСС/Юрий Машков (Анна Монгайт признана в РФ иноагентом)

Пресненский районный суд Москвы привлек к административной ответственности ведущую телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в РФ) Анну Монгайт (признана иноагентом в РФ) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд назначил журналистке штраф в размере 40 тысяч рублей. Ее признали виновной по статье о непредоставлении или несвоевременном предоставлении иностранным агентом в уполномоченный орган сведений об иноагентах.

В июле 2025 года против Монгайт было возбуждено уголовное дело о публичном распространении ложных сведений о Вооруженных силах России.

По данным следователей, журналистка опубликовала в соцсети сообщение с фейками о действиях российской армии на территории другого государства. При этом информация находилась в открытом доступе.

В августе того же года Монгайт была объявлена в международный розыск, а в октябре заочно приговорена к пяти годам колонии. Срок будет исчисляться с момента ее задержания на территории России или с момента передачи журналистки полиции при экстрадиции или депортации.

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