Собянин: уничтожены еще девять БПЛА, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Российские военные ликвидировали еще 9 беспилотников, летевших в направлении Москвы в ночь на вторник, 18 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра столицы, к месту падения фрагментов БПЛА прибыли специалисты экстренных служб.

Атака на столичный регион началась вечером 17 августа. В общей сложности на данный момент удалось уничтожить 86 беспилотников.

В связи с этим столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают в особом режиме. Прием и выпуск рейсов осуществляются только по согласованию с соответствующими органами.