Жителя Ставрополья осудили на 5 лет за легализацию более 650 мигрантов

Фото: МАХ/"Полиция Ставрополья"

Суд в Ставропольском крае приговорил жителя Пятигорска к 5 годам лишения свободы за создание преступного сообщества, участники которого легализовали 659 иностранных граждан. Об этом заявила региональная прокуратура.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему также назначили ограничение свободы сроком на год.

Как установил суд, злоумышленник создал преступное сообщество, члены которого под его руководством с апреля 2022 по июнь 2024 года организовывали незаконное пребывание иностранцев на территории России. Они помогали мигрантам получать различные документы, в том числе о знании русского языка и об отсутствии заболеваний, а также содействовали их трудоустройству и поиску жилья.

В региональном МВД уточнили, что всем легализованным участниками сообщества иностранцам аннулированы разрешения на проживание и работу в РФ. Кроме того, обеспечен контроль за их выездом за пределы страны и приняты меры по запрету въезда.

Ранее в Москве полиция задержала двух курьеров за организацию незаконной миграции. Злоумышленники за определенную плату оформляли поддельные документы, в том числе уведомления о прибытии, талоны о пересечении границы, а также аттестаты, дипломы и водительские права разных стран СНГ. В результате в РФ незаконно оказались свыше тысячи приезжих.