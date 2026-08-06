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06 августа, 14:57 (обновлено 06.08.2026 16:18)

Транспорт

В Москве допустили прокат самокатов зимой при развитии велоинфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Аренда самокатов в Москве зимой будет возможна при развитии велоинфраструктуры. Об этом рассказал старший руководитель направления регулирования сервисов аренды столичного Дептранса Кирилл Федоров.

"Если обеспечить и развить велоинфраструктуру, которая даст возможность у дома сразу попасть на велодорожку и доехать до метро или до конечной точки, следить за ней, убирать зимой и не парковать на ней машины – если получится создать это, то препятствий будет меньше", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам представителя Дептранса, курьеры работают в любой сезон и демонстрируют, что такой подход способен работать. Однако для этого необходимо еще много сделать, добавил Федоров.

Позднее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что продолжение работы проката электросамокатов в холодное время года в Москве не рассматривается, так как конструкция электросамоката не предназначена для зимы.

"Поэтому с наступлением заморозков сезон проката в столице завершится, и все СИМ отправятся в сервисные центры до следующей весны. Курьеры круглый год передвигаются на специальных электровелосипедах с большими колесами и зимней резиной, а также проходят профессиональную подготовку", – заявили в ведомстве.

Ранее в Москве на участках с повышенной аварийностью появились плакаты с правилами для пользователей средств индивидуальной мобильности. Специалисты выявили места, где чаще всего происходят инциденты с электросамокатами.

В качестве основных причин ДТП они выделили грубые нарушения правил дорожного движения, например передачу руля детям, езду вдвоем или проезд пешеходных переходов без спешивания.

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