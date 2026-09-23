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23 сентября, 10:19

Безопасность

ЦБ предупредил о мошенниках, которые выдают себя за кумиров детей

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники могут вовлекать детей в свои схемы, предлагая им выгодные возможности от имени известных людей и блогеров. Об этом РИА Новости рассказали в Банке России в рамках специального проекта "Код из СМС".

По данным регулятора, дети чаще взрослых доверяют заманчивым предложениям, особенно если их подают в игровой форме или от имени кумиров. Злоумышленники также могут запугивать ребенка, торопить его с принятием решения, оказывать давление или, наоборот, обещать внезапную выгоду.

"Дети склонны доверять мошенникам, если они высказывают угрозы, в том числе в адрес их родителей и близких", – сообщили в ЦБ.

В результате злоумышленники могут получить доступ к счету подростка, а также заставить его похитить деньги со счетов родителей или передать их личные и финансовые данные.

Ранее сообщалось, что число мошенников среди несовершеннолетних россиян выросло на 39% за 8 месяцев 2026 года. Помимо этого, за тот же период произошел рост более чем на 70% среди совершивших преступления террористического характера.

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