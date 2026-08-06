Блогер Шурыгина начала посещать храм в СИЗО

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Блогер Диана Шурыгина (Шлянина), находящаяся в СИЗО по делу о производстве и распространении порнографии, начала посещать храм при изоляторе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на письма, которые она отправила своему бывшему жениху Святославу Гусеву.

По данным СМИ, Шурыгина рассказала, что при каждой возможности ходит в храм, а также отметила, что подружилась с сокамерницами, отпустила старые обиды и старается жить настоящим.

При этом блогер пожаловалась, что за почти три недели ей так и не привезли личные вещи. По ее словам, подруги до сих пор не собрали передачу, а те посылки, которые доходят до СИЗО, сотрудники учреждения якобы задерживают. Кроме того, Шурыгина выразила недовольство работой своего адвоката.

Шурыгину задержали в середине июня по делу о производстве и распространении порнографии. Поводом для уголовного преследования могли стать интимные видеозаписи, распространившиеся в закрытых телеграм-каналах.

Изначально суд отправил ее под домашний арест, однако позже меру пресечения изменили на содержание в СИЗО. Впоследствии Троицкий районный суд Москвы продлил арест блогера до 19 августа. Ей грозит до шести лет лишения свободы.