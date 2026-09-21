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21 сентября, 11:24

Спорт

Российскому гонщику Симонову включили не тот гимн после победы в Италии

Фото: youtube.com/ACI Sport TV

Российскому автогонщику Михаилу Симонову включили "Патриотическую песню" Михаила Глинки во время церемонии награждения после его победы на этапе чемпионата по кузовным гонкам TCR Italy в итальянском Мизано-Адриатико. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанна в России экстремистской и запрещена).

"Да, конечно, обидно, что звучал не мой гимн, но мы все знаем, что на самом деле должно было звучать. Ко мне подошли, извинились", – сказал Симонов.

"Патриотическая песня" Глинки использовалась в качестве государственного гимна России до 2000 года.

Ранее вице-президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виталий Петров заявил о снятии Международной автомобильной федерацией (FIA) всех санкций с российских гонщиков.

С марта 2022 года действовал ряд ограничений, в том числе спортсмены из РФ и Белоруссии могли участвовать в стартах только в нейтральном статусе при условии подписания специального обязательства.

Кроме того, был введен запрет на использование национальной символики, участие сборных в международных турнирах и проведение соревнований FIA на территории этих стран.

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