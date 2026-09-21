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21 сентября, 11:35

Политика

Песков назвал безуспешной попытку Киева сорвать выборы в России

Фото: kremlin.ru

Массированные атаки ВСУ в дни выборов в России были направлены на срыв голосования, однако не повлияли на его проведение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Является и саботажем. Является и попыткой сорвать эти выборы", – сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, можно ли расценивать действия ВСУ как саботаж возможных трехсторонних переговоров по Украине.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о провале массированной атаки на Москву. По данным ведомства, 19 и 20 сентября ВСУ пытались сорвать выборы в Госдуму, атакуя с помощью беспилотников и крылатых ракет "Фламинго".

Сергей Собянин назвал произошедшее самой массированной атакой на Московский регион. По его словам, с 19 сентября на всех рубежах было сбито более 1,6 тысячи беспилотников, из них 450 – на подлете к столице.

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