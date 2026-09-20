Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 19:44

Политика

МО РФ заявило о провале попытки массированной атаки киевского режима на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Попытка массированной атаки Украины на Москву провалилась, противник не достиг целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В целях срыва выборов в Госдуму киевский режим 19 и 20 сентября предпринял попытку атаки с применением беспилотников и крылатых ракет "Фламинго", указали в ведомстве. Всего над российскими регионами был сбит 1 951 ударный БПЛА и восемь крылатых ракет большой дальности. Еще одна ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.

При этом все запущенные Киевом ракеты "Фламинго" были уничтожены российскими средствами ПВО на подлете к гражданским объектам Московского региона.

"В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные Силы РФ продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве", – подчеркнули в министерстве обороны.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, силам ПВО удалось отразить самую массированную атаку БПЛА на Московский регион. С 19 сентября на всех рубежах было сбито более 1,6 тысячи беспилотников, уточнил мэр. При этом 450 аппаратов были сбиты на подлете к столице.

Несколько беспилотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Собянин подчеркнул, что очевидной целью случившегося был срыв выборов.

Читайте также


политика

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика