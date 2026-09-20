МО РФ заявило о провале попытки массированной атаки киевского режима на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Попытка массированной атаки Украины на Москву провалилась, противник не достиг целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В целях срыва выборов в Госдуму киевский режим 19 и 20 сентября предпринял попытку атаки с применением беспилотников и крылатых ракет "Фламинго", указали в ведомстве. Всего над российскими регионами был сбит 1 951 ударный БПЛА и восемь крылатых ракет большой дальности. Еще одна ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.

При этом все запущенные Киевом ракеты "Фламинго" были уничтожены российскими средствами ПВО на подлете к гражданским объектам Московского региона.

"В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные Силы РФ продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве", – подчеркнули в министерстве обороны.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, силам ПВО удалось отразить самую массированную атаку БПЛА на Московский регион. С 19 сентября на всех рубежах было сбито более 1,6 тысячи беспилотников, уточнил мэр. При этом 450 аппаратов были сбиты на подлете к столице.

Несколько беспилотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Собянин подчеркнул, что очевидной целью случившегося был срыв выборов.