Осенний сезон проекта "Мой спортивный район" начнется в Москве 1 октября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

С 1 октября в столице начнется осенний сезон проекта "Мой спортивный район". Бесплатные занятия под руководством профессиональных тренеров будут проходить более чем на 50 площадках в 47 районах города, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В предстоящем сезоне будут доступны шесть направлений. Жители столицы, достигшие 16-летнего возраста, смогут заниматься зумбой, йогой, танцевальным фитнесом, растяжкой и впервые в рамках данного проекта бегом. Кроме того, взрослые москвичи смогут посещать дополнительные фитнес-занятия.

Тренировочные встречи состоятся во дворах, парках и иных общественных зонах. При выборе площадок организаторы учли предпочтения участников, сохранив самые популярные локации.

В частности, беговые тренировки продолжатся на флагманской площадке проекта – в олимпийском комплексе "Лужники". Занятия по танцевальному фитнесу, йоге, растяжке и зумбе будут проводить в крытом павильоне № 27 "Физкультура и спорт" на ВДНХ и в районном центре "Место встречи "София".

Всего в рамках проекта планируется провести более 1,2 тысячи занятий. Присоединиться к группам можно бесплатно. Для этого необходимо выбрать удобную площадку, дату и время на сайте проекта и заранее зарегистрироваться. На тренировку рекомендуется приходить за 5–10 минут до начала в удобной спортивной одежде и обуви по погоде.

Между тем 4 октября в парке Победы на Поклонной горе пройдут соревнования по бегу. Для спортсменов подготовили дистанции на 500, 1 000, 2 000, 3 000 и 10 000 метров. Помимо индивидуальных забегов, состоятся эстафеты в клубном, корпоративном и семейном форматах.