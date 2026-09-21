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21 сентября, 10:28

Общество

Более 260 детей с нарушениями развития завершили программу "Ранней помощи" в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве 266 детей, у которых в первые годы жизни выявили нарушения развития, к трем годам достигли возрастной нормы и завершили сопровождение в рамках межведомственного проекта "Ранняя помощь". Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект рассчитан на детей, которые относятся к группе риска с первых дней жизни. В нее входят, в частности, родившиеся раньше срока или с низкой массой тела, а также перенесшие критические состояния при рождении. Для каждого ребенка составляют индивидуальный план наблюдения, а помощь оказывают одновременно медицинские, социальные и образовательные специалисты.

Семьям не приходится самостоятельно обращаться к разным специалистам и учреждениям. В четырех детских городских клинических больницах работают центры ранней помощи, куда детей направляют перинатальные центры, родильные дома и городские поликлиники. Врачи оценивают состояние ребенка и определяют дальнейшую тактику наблюдения.

С ребенком работает мультидисциплинарная команда, в которую входят педиатры, неврологи, офтальмологи, хирурги, ортопеды, кардиологи, эндокринологи и другие специалисты. Информация о состоянии ребенка хранится в электронной медицинской карте, а записаться на прием можно через мобильное приложение.

Для родителей также доступна телемедицина, с помощью которой можно связаться с лечащим врачом, обсудить состояние ребенка и определить необходимость очного приема.

Если ребенку требуется дальнейшая помощь для коррекции нарушений развития, к сопровождению подключаются специалисты центров развития департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Всего в городе работают 16 таких центров, специалисты которых закреплены за четырьмя центрами ранней помощи.

Ранее Ракова сообщила, что за два года в проекте "Стану мамой" приняли участие около 450 тысяч москвичек, сдавших анализ на антимюллеров гормон. По сравнению с первым годом число участниц выросло вдвое.

Из них 85 тысяч женщин прошли дополнительное обследование в центрах женского здоровья, более 10 тысяч участниц сейчас ждут ребенка, а около 400 пациенток воспользовались бесплатной криоконсервацией яйцеклеток и эмбрионов, в том числе свыше 200 за последний год.

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