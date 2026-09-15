Почти 450 тысяч москвичек приняли участие в проекте "Стану мамой" за 2 года

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Около 450 тысяч москвичек за 2 года приняли участие в проекте "Стану мамой" и сдали анализ на антимюллеров гормон. По сравнению с итогами первого года число участниц выросло вдвое, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Из общего числа участниц 85 тысяч женщин прошли дополнительное обследование в центрах женского здоровья и получили рекомендации специалистов. Сейчас более 10 тысяч участниц проекта ожидают рождения ребенка. Еще около 400 пациенток за все время воспользовались бесплатной криоконсервацией яйцеклеток и эмбрионов, в том числе более 200 за последний год.

В рамках проекта направления на исследование АМГ доступны москвичкам от 25 до 39 лет через ЕМИАС. При наличии медицинских показаний анализ могут пройти и пациентки от 18 до 24 лет. Сдать кровь бесплатно можно без предварительного обращения к врачу, а по желанию направление также оформит акушер-гинеколог на приеме.

АМГ позволяет оценить запас яйцеклеток и репродуктивные возможности организма. Если результаты требуют дальнейшего обследования, пациентку направляют в центр женского здоровья, где специалисты определяют дальнейшую тактику наблюдения и при необходимости назначают дополнительные исследования.

Центры женского здоровья стали частью нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в Москве. Там можно пройти обследования, получить специализированную помощь, подготовиться к беременности и наблюдаться на разных ее этапах, а благодаря связи центров с многопрофильными больницами пациенток при необходимости направляют в роддом или стационар.

Ранее стало известно, что средний размер пособия по беременности и родам для студенток очных отделений вырос более чем в четыре раза и теперь составляет около 96 тысяч рублей.

Как пояснили в Соцфонде, причиной послужил новый порядок расчета: раньше выплату считали от средней стипендии, а теперь за основу берут региональный прожиточный минимум трудоспособного населения. Право на пособие есть у студенток и аспиранток очной формы, в том числе обучающихся платно.