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15 сентября, 10:07

Политика

В Генштабе ВС Белоруссии заявили, что Минск не планирует наступательные действия

Фото: depositphotos/ligora​

Военные учения белорусской армии не связаны с какими-либо реальными боевыми планами: Белоруссия не готовит никаких наступательных действий на соседние страны, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Павел Муравейко.

"Различные рассуждения, обсуждения и тематика <...> абсолютно беспочвенны и не имеют под собой никаких реальных направлений, реальных результатов", – цитирует его пресс-служба Минобороны Белоруссии.

По его словам, командно-штабное учение Западного оперативного командования проводится для проверки адаптации войск к современным условиям. По итогам учения хотят понять, насколько войска командования способны реализовывать актуальные элементы в организации управления и построении системы управления.

Ранее сообщалось, что начавшиеся командно-штабные учения продлятся в Белоруссии до 18 сентября. Подробности о численности задействованных сил и средств не раскрывались.

До этого, с 25 августа по 10 сентября, проходили оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО Белоруссии. Тогда военные отработали прикрытие объектов и войск от ударов средств воздушного нападения, а также маневр подразделений зенитных ракетных войск. Затем проверяли стрельбу авиационных и зенитных ракетных подразделений.

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