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Новости

15 сентября, 10:55

Регионы

Имущество помогающих ВСУ и ГУР Украины лиц включили в казну Севастополя

Фото: depositphotos/andreyuu

Имущество ряда юридических и физических лиц, которые оказывают помощь Вооруженным силам (ВСУ) и Главному управлению разведки (ГУР) Украины, изъяли в пользу казны Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на своей странице в MAX.

Соответствующее постановление принято правительством Севастополя. По словам Развожаева, рабочая группа Антитеррористической комиссии в городе проанализировала информацию от профильных ведомств в отношении определенных юридических и физических лиц.

Ранее в Крыму национализировали 84 актива физических и юридических лиц, враждебно настроенных к России, которые сотрудничают с Киевом и при этом зарабатывают в регионе деньги для поддержки Украины.

Среди них, в частности, спортсмен Александр Усик, бизнесмен и народный депутат Игорь Франчук, а также граждане, которые воюют на стороне Киева.

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