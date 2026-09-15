Лавров анонсировал встречу с Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встретится с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом он заявил на посольском круглом столе по Украине.

"У меня запланирована с ним встреча, <...> в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи", – цитирует его РИА Новости.

81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 8 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит сам Лавров, его выступление ожидается 26 сентября.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским. Других подробностей он не приводил.

В это же время глава российского МИД рассказывал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер в диалоге с Москвой по Украине не требуют невозможного и не выдвигают несправедливых условий, в отличие от Европы. По его словам, Москва не откажется от переговоров, если они направлены на решение проблемы, а не на ультиматум.

