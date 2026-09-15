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15 сентября, 13:51

Шоу-бизнес

Майкл Джей Фокс появился на сцене "Эмми" в инвалидном кресле и растрогал зал

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Актер Майкл Джей Фокс появился на церемонии вручения "Эмми" 2026 года в инвалидном кресле, в рамках которой получил гуманитарную премию имени Боба Хоупа. Речь пятикратного обладателя "Эмми", наиболее известного по роли Марти Макфлая в "Назад в будущее", растрогала зал до слез.

Специальную награду Фоксу вручила Джулианна Маргулис, его партнерша по сериалу "Хорошая жена". Актер рассказал о своем пути после того, как в 29 лет у него диагностировали болезнь Паркинсона, и признался, что поначалу скрывал заболевание из-за страха потерять работу и связь со зрителями.

Позже актер решил использовать собственную историю, чтобы помогать людям с болезнью Паркинсона. Он занялся сбором средств и поддержкой научных исследований, направленных на поиск методов лечения заболевания.

"Я смирился с болезнью Паркинсона, но не уступил ей. Я понял, что должен сделать все, что в моих силах, для всех, кто живет с этим заболеванием", – отметил Фокс.

После выступления актера многие присутствовавшие не смогли сдержать эмоций. Харрисон Форд, 84-летний партнер Фокса по сериалу "Терапия", а также Николь Кидман с трудом сдерживали слезы.

На церемонию Фокс пришел вместе с супругой Трейси Поллан, с которой они женаты 38 лет, и четырьмя детьми: Сэмом, Эсме и близнецами Аквинной и Скайлером. Об уходе с постоянной работы в кино и на телевидении из-за ухудшения состояния здоровья актер сообщил еще в 2000 году.

Ранее британский телеведущий Генри Коул сообщил, что у него диагностировали онкологию. Точный диагноз он не назвал, но уточнил, что опухоль находится в животе, а болезнь выявили на начальной стадии. По прогнозам врачей, восстановиться ведущий должен уже в 2027 году.

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