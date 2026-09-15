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15 сентября, 14:17

Туризм

Спрос россиян на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30%

Фото: depositphotos/Denis Burdin​

Спрос российских туристов на экспедиционные круизы в Антарктиду на сезон 2026–2027 годов вырос на 30%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметили представители одного из туроператоров, экспедиционные круизы остаются дорогим и нишевым продуктом. Продажи на предстоящий сезон уже опережают прошлогодние показатели.

Экспедиционные круизы отличаются от классических маршрутом и форматом путешествия. Компактные суда позволяют организовывать высадки там, куда не заходят крупные лайнеры, а для полярных маршрутов важен соответствующий ледовый класс.

В АТОР добавили, что интерес россиян к такому формату путешествий стал особенно заметен после пандемии. С тех пор количество пассажиров, желающих отправиться в такое путешествие, стабильно растет. Сейчас туристы активно бронируют круизы на Новый год.

При этом туроператоры, специализирующиеся на экспедиционных круизах, ожидают дальнейшего устойчивого роста. В ассоциации подчеркнули, что это не временный запрос, а глобальные изменения потребительских предпочтений в сторону осмысленного и уникального туризма.

Ранее сообщалось, что свыше 60% москвичей выбрали регионы России для отдыха в бархатный сезон. Жители столицы предпочли Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань и Нижний Новгород. Также выяснилось, что москвичи чаще путешествуют по России вдвоем.

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