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15 июля, 09:10

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"Ведомости": в России уменьшился спрос на туризм внутри страны

В России уменьшился спрос на туризм внутри страны

Фото: depositphotos/DoubleAlex

В России за первые 6 месяцев 2026 года количество поездок по стране сократилось на 3% год к году, до 40,1 миллиона. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин отметил, что в первом полугодии 2025 года, напротив, наблюдался рост на 7% – до 41,4 миллиона поездок.

В Минэкономразвития РФ подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. Представитель ведомства уточнил, что только в июне число бронирований сократилось примерно на 4% в годовом выражении. Данные туристических компаний выглядят еще более заметными. Сервисы зафиксировали падение количества забронированных туров по России на 10–31%.

Эксперты связывают сложившуюся динамику с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. По их наблюдениям, решение о поездке все чаще принимается спонтанно, в последний момент, а предпочтение отдается коротким выездным форматам вместо продолжительных отпусков.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что эпидемиологическая обстановка в РФ дает возможность посетить любые города страны, запретов никаких нет. Выбор направления зависит от предпочтений и наличия инфраструктуры. Отдельное внимание специалист призвал уделять вопросам отдыха в детьми, так как у ребенка в путешествии может возникнуть, например, аллергическая реакция.

Москва вошла в тройку лидирующих направлений для летнего туризма

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