В РАН заявили, что эпидобстановка в России позволяет ездить в любые города

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Эпидемиологическая обстановка в России дает возможность посетить любые города, заявил ТАСС академик РАН эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"Запретов сейчас никаких нет. Если вам хочется, то можно ехать в любое место по любому направлению", – сказал собеседник СМИ, говоря об эпидситуации в российских регионах.

По словам Онищенко, выбор направления для поездки зависит от предпочтений и наличия инфраструктуры. Отдельное внимание нужно уделять вопросам отдыха с детьми. Необходимо учитывать, что у ребенка в путешествии может возникнуть, например, аллергическая реакция, уточнил академик РАН.

Между тем в РФ наблюдается рост интереса к приключенческому туризму, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Чаще всего спрос смещается от сложных восхождений к более доступным форматам. Туристы хотят эмоций и движения, но не всегда готовы к серьезным физическим нагрузкам.