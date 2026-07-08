Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 08:29

Общество

В РАН заявили, что эпидобстановка в России позволяет ездить в любые города

Фото: 123RF.com/bindemanis87

Эпидемиологическая обстановка в России дает возможность посетить любые города, заявил ТАСС академик РАН эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"Запретов сейчас никаких нет. Если вам хочется, то можно ехать в любое место по любому направлению", – сказал собеседник СМИ, говоря об эпидситуации в российских регионах.

По словам Онищенко, выбор направления для поездки зависит от предпочтений и наличия инфраструктуры. Отдельное внимание нужно уделять вопросам отдыха с детьми. Необходимо учитывать, что у ребенка в путешествии может возникнуть, например, аллергическая реакция, уточнил академик РАН.

Между тем в РФ наблюдается рост интереса к приключенческому туризму, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Чаще всего спрос смещается от сложных восхождений к более доступным форматам. Туристы хотят эмоций и движения, но не всегда готовы к серьезным физическим нагрузкам.

Российские туристы пересаживаются на поезда из-за ограничений в работе аэропортов

Читайте также


общество

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика