Десантники помешали технике ВСУ устанавливать "зубы дракона" в Запорожской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Боевые расчеты Воздушно-десантных войск России нанесли удар по инженерной технике противника, задействованной в оборудовании оборонительных рубежей в Запорожской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что операторы беспилотных комплексов "ZALA – Ланцет" из состава Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно ведут охоту на тяжелую технику и инженерную инфраструктуру ВСУ на Ореховском направлении.

Очередная цель была вскрыта военнослужащими 22-го отдельного батальона беспилотных систем 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Во время разведки за линией боевого соприкосновения (ЛБС) внимание операторов привлекла активная работа спецтехники, с помощью которой украинская сторона обустраивала линию заграждения.

Оператор-сапер с позывным Мореман пояснил, что в ходе разведывательных мероприятий было выявлено большое количество укреплений, а при дальнейшем углублении за ЛБС удалось обнаружить непосредственно работающую инженерную технику ВСУ. По его словам, противник использовал ее для рытья противотанковых рвов, установки бетонных надолбов ("зубов дракона") и подготовки капониров для бронемашин.

После уточнения координат и подтверждения значимости объекта командованием было принято решение о применении барражирующего боеприпаса "Ланцет". Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание, в результате которого техника была полностью уничтожена.

В Минобороны отметили эффективность отлаженной тактической схемы взаимодействия разведывательного БПЛА ZALA и ударного "Ланцета". Разведчик обнаруживает цель и осуществляет наведение, после чего запущенный с катапульты боеприпас на финальном участке полета резко наращивает скорость и пикирует на объект.

Благодаря значительному превосходству над FPV-дронами в ударной мощи, высоте и дальности полета, "Ланцет" остается ключевым инструментом для уничтожения инженерной и бронированной техники, лишая ВСУ возможности укреплять оборонительные рубежи в оперативной глубине.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ атаковали стоянку с фурами ВСУ на дороге Днепр – Никополь для срыва ударов Украины. Кроме того, ВС РФ атаковали стоянку большегрузов, которые используются в интересах ВСУ, в Павлограде Днепропетровской области и Харькове.