Аварийный небоскреб в Нью-Йорке остается нестабильным

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Строящийся небоскреб в Нью-Йорке, который начал разрушаться во время работ, до сих пор остается нестабильным. Специалисты зафиксировали новые сдвиги в конструкциях, заявил мэр мегаполиса Зохран Мамдани.

"С момента прибытия на место мы зафиксировали дополнительное движение в одной из поврежденных колонн", – цитирует Мамдани РИА Новости.

По его словам, речь идет о 37-этажном здании, которое перестраивают из коммерческого офиса в жилой дом по действующим разрешениям. Две опорные колонны строения деформировались. Пострадавших нет, все рабочие находятся на связи.

В свою очередь, глава пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито не исключил частичного обрушения аварийной высотки. При этом он добавил, что благодаря стальному каркасу здания тотального обвала не произойдет.

Ранее СМИ сообщили, что пять этажей в строящемся здании в центре Нью-Йорка частично рухнули из-за деформации двух несущих колонн. Обрушение произошло на этажах с 21-го по 26-й. Специалисты зафиксировали в небоскребе провисание перекрытий и многочисленные трещины.