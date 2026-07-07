Пожар площадью 2 тыс "квадратов" в ангарах в Петербурге ликвидирован

Фото: МАХ/"МЧС Санкт-Петербурга"

Пожар площадью 2 тысячи квадратных метров, охвативший два ангара на Софийской улице в Санкт-Петербурге, ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Все работы по тушению были завершены в 19:56 по местному времени, уточнили в ведомстве, добавив, что обошлось без пострадавших.

Огонь охватил сооружения во Фрунзенском районе Петербурга утром 7 июля. Изначально площадь возгорания составила 500 "квадратов". Пожару был присвоен третий ранг из-за угрозы распространения огня на соседнее строение и проблем с водоснабжением.

Спустя время пламя распространилось на 2 тысячи квадратных метров, на которых пожарным удалось локализовать возгорание. Тогда же ранг был понижен до второго. Всего в операции по тушению участвовали 39 человек и 8 единиц техники МЧС.