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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал себя государственным служащим, а не политиком. Об этом представитель Кремля заявил в интервью журналу Die Weltwoche.

"Я никогда не был вовлечен в политику", – пояснил он.

Ранее Песков заявил, что изюм является лучшим перекусом для быстрого восполнения энергии для долгой работы. По его словам, во время мероприятий саммита Евразийского экономического союза в Астане он нередко ел изюм из-за его питательности и большого количества сахара.

В свою очередь, Владимир Путин отмечал, что наличие целей в жизни всегда дисциплинирует и держит в тонусе. В этом, по его словам, главный секрет молодости.