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07 июля, 19:06

Происшествия

Небоскреб в центре Нью-Йорка оказался под угрозой обрушения

Фото: AP Photo/Angelina Katsanis

Пять этажей в строящемся 33-этажном здании в центре Нью-Йорка частично рухнули из-за деформации двух несущих колонн. Об этом информирует телеканал PIX11, ссылаясь на пожарную службу города (FDNY).

"На этажах с 21-го по 26-й произошло частичное обрушение", – передает телеканал.

Сигнал о ЧП поступил примерно в 07:57 по местному времени (14:57 по московскому времени) после сведений о падающих кирпичах. Специалисты зафиксировали в небоскребе провисание перекрытий и многочисленные трещины.

Ранее восемь человек пострадали в Нью-Йорке в результате стрельбы. Она произошла во время празднования Дня независимости. Среди раненых – четверо детей.

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