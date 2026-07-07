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07 июля, 18:58

Транспорт

Ограничения на работу аэропортов Внуково и Домодедово сняты

Фото: 123RF.соm/vulkanov

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Домодедово сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения, которые вводились по аналогичным причинам, также были сняты в столичном аэропорту Шереметьево.

Меры принимались на фоне атак вражеских БПЛА на Московский регион, которые продолжаются с вечера 6 июля. В период до раннего утра 7-го числа силы ПВО сбили порядка 430 БПЛА. Общее количество нейтрализованных дронов непосредственно 7 июля составило 53.

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