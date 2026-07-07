Суд отклонил иск принца Гарри к Daily Mail о вмешательстве в частную жизнь

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Британский суд отклонил иск принца Гарри против Daily Mail о нарушении права на неприкосновенность частной жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение Высокого суда Лондона.

"Материалы Берроуза, предоставленные истцами, не доказывают применения незаконных методов сбора информации", – говорится в судебном решении.

При этом в Associated Newspapers отметили, что приветствуют решение суда. Компания в ходе судебного процесса утверждала, что журналисты Daily Mail получали всю информацию из законных источников.

Кроме того, защита настаивала на истечении срока исковой давности, ведь события произошли более шести лет назад.

Ранее принц Гарри вместе с певцом Элтоном Джоном и актрисой Элизабет Херли подали групповой иск к Associated Newspapers из-за незаконного сбора информации. Позже Гарри обвинили в запугивании свидетеля перед началом суда в Великобритании.

В частности, в 2021 году детектив Гэвин Берроуз признавался в прослушивании телефонов и взломе голосовых сообщений для изданий. Однако позже он отказался от показаний и заявил о подделке своей подписи в документах.