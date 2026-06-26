RadarOnline: Меган Маркл воссоединится с королевской семьей ради выгоды

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Меган Маркл хочет сопровождать принца Гарри во время его визита в Великобританию. Однако ее цель – это коммерческая выгода, пишет портал RadarOnline.

По данным СМИ, жена принца уверена, что воссоединение с королевской семьей поможет ее бизнесу и укреплению в обществе.

"Она понимает ценность того, чтобы ее видели снова в Великобритании и, что особенно важно, рядом с членами королевской семьи. Эта ассоциация по-прежнему имеет огромный международный вес, и она знает, что это приносит уровень престижа, который просто нельзя купить за деньги", – поделился мнением источник из ее близкого окружения.

Для Маркл готовящаяся поездка станет первой за несколько лет. После того как пара сняла с себя обязанности членов королевской семьи и уехала в США, герцогиня Сассекская была в Соединенном Королевстве только один раз – на похоронах Елизаветы II в 2022 году.

В этот раз отец принца Гарри, Карл III, по данным СМИ, пригласил остановиться их в королевской резиденции. Речь идет о шотландском поместье Балморал. Монарх очень хочет увидеть своих внуков – Лилибет и Арчи.