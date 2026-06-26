Фестиваль "Усадьбы Москвы" подготовил программу на последние выходные июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Фестиваль "Усадьбы Москвы" проведет программу 27 и 28 июня. Горожан приглашают отправиться в путешествие по нескольким площадкам, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В выходные жители и туристы могут отправиться по маршруту "Москва усадебная". В него входит 30 усадеб, 5 из которых находятся в Московской и Тульской областях. Игра проводится под темой "По следам культурных сокровищ".

Участники отправляются по усадьбам со специальной картой и собирают штампы. Карту с 5, 10 и 15 отметками можно поменять на чай "Москва", брендированную бутылку для воды и футболку. Те, кто посетит не менее двух региональных музеев, получит беспроводную колонку "Москва".

"Усадьба графа Остермана – одна из жемчужин маршрута "Москва усадебная". Ежедневно к нам приходят от 50 до 70 таких путешественников. Среди них немало участников, которые уже имеют от пяти до 10 штампов", – подчеркнула директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.

Начальник отдела по приему посетителей Государственного дворцово-паркового музея-заповедника "Останкино и Кусково" Елена Дементьева посоветовала побывать в комплексах в Останкинском районе и в Вешняках.

"Как правило, в усадьбу Кусково приходят новички с одним-двумя штампами, и карты маршрута "Москва усадебная" пользуются большим спросом. А вот в усадьбе Останкино недалеко от ВДНХ мы замечаем опытных туристов, имеющих четыре-пять штампов и планирующих побывать до конца лета в 10 и более локациях", – указала она.

В усадьбе Люблино и ландшафтном парке "Митино" пройдет серия мероприятий "Усадебные пространства". В июле программа состоится в музее-заповеднике "Царицыно" и усадьбе "Воронцово".

В усадьбе Люблино с 12:00 до 19:00 будет доступно ретрофотоателье, где гости узнают о дворянской моде и правилах этикета. Также можно будет поучаствовать в исторических играх, включая бирюльки, городки, крокет, лапту и серсо. С 18:00 до 19:00 в усадьбе будет открыт кинолекторий.

В ландшафтном парке "Митино" с 12:00 до 19:00 можно будет посетить ретрофотоателье и "Усадебные гостиные". Там пройдут иммерсивные беседы об изобразительном искусстве. С 12:00 до 14:00 здесь организуют три сеанса мастер-классов по созданию мозаичного пейзажа, арт-планеров, открыток и закладок для книг в старинном стиле.

На Манежной площади открыты летний театр, фотосалон и усадебная почта. Здесь можно отправить открытку с изображением столичных особняков. В выходные на площадке проведут мастер-классы и путешествие-квест "Загадочная коллекция".

В рамках "Лета в Москве" также можно посетить исторические лекции и книжные клубы в усадьбе Ф. И. Прове – А. И. Калиш. 28 июня будет организована лекция "Книги, которые обещают изменить жизнь".

Ранее сообщалось, что аудитория юбилейного сезона Московского джазового фестиваля превысила 330 тысяч человек. В 2026 году уличные площадки для проведения мероприятий включали ВДНХ, парк "Зарядье", Гоголевский бульвар и сцену проекта "Театральный бульвар" на Пушкинской набережной.

