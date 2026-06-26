МВД РФ: киберпреступники направляют деньги от преступлений на покупку БПЛА для ВСУ

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Деньги, полученные мошенническим способом, киберпреступники направляют на покупку дронов для ВСУ, заявил замначальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов в ходе Петербургского международного юридического форума.

Он также указал, что киберпреступность преследует три цели – нападение, чтобы отнять денежные средства, дальнейшее совершение преступлений против государства и деморализация россиян, а также их настрой против государства.

При этом существует более 300 call-центров, у которых есть четкий вектор атаки конкретно на Россию.



Ранее в Забайкалье выявили и ликвидировали канал связи украинских мошеннических call-центров. С помощью него было совершено более 30 случаев мошенничества, а ущерб от действий злоумышленников превысил 30 миллионов рублей.

