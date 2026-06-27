Двое россиян на Бали ждут приговор суда по делу о нарколаборатории

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Двое граждан России, задержанных на Бали по подозрению в организации подпольного производства мефедрона, ожидают вынесения судебного приговора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Национального агентства по борьбе с наркотиками Индонезии Суюди Арио Сето.

Материалы уголовного дела в отношении мужчины и женщины уже переданы в суд провинции Бали, однако окончательная мера наказания им пока не определена.

Глава ведомства сообщил, что задержание россиян произошло в марте 2026 года на одной из вилл, где была оборудована нарколаборатория. В ходе операции правоохранительные органы изъяли почти семь килограммов готового мефедрона, а также наркотики в жидком виде и таблетках.

Комментировать возможный срок для задержанных Суюди Арио Сето не стал, подчеркнув, что решение остается в компетенции судебных органов Бали.

Ранее россиянина экстрадировали из Китая за посредничество во взяточничестве. Согласно данным Генпрокуратуры, он с 2020 по 2023 год он брал деньги у студентов подмосковного филиала одного из столичных высших учебных заведений.