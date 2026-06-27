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00:57

Политика

СБ ООН соберут 29 июня в связи с ударом ВСУ по автобусу с гражданами Белоруссии

Фото: depositphotos/ognjen1234

Совбез ООН соберется на экстренное заседание в понедельник, 29 июня, из-за атаки Вооруженных силу Украины (ВСУ) на автобус с гражданами Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

Отмечается, что встреча начнется в 15:00 по местному времени (в 22:00 по московскому времени). Других подробностей заседания на данный момент не приводится.

Ранее украинский дрон атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, который следовал из Гомеля в Геленджик, 17 июня.

В результате погибла женщина, сопровождавшая команду, пострадали 8 человек, в том числе 6 детей. Уточнялось, что один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

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