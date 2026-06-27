В результате землетрясения в Японии пострадали 10 человек

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Десять человек пострадали при землетрясении в префектуре Яманаси. Об этом сообщила пресс-служба пожарного управления Японии.

По данным ведомства, пострадавшие зафиксированы в трех префектурах: Яманаси, Канагава и Сидзуока. Госпитализация с серьезными травмами никому не потребовалась, жизням людей ничего не угрожает.

Инцидент произошел в пятницу, 26 июня. Магнитуда землетрясения составила 5,6.

При этом очаг залегал на небольшой глубине – 20 километров, из-за чего максимальная сила толчков по японской семибалльной шкале достигла 6 баллов. Подземные толчки ощущались в Токио и Осаки.