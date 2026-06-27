Otago Daily Times: тысячи человек остались без света из-за непогоды в Новой Зеландии

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Центральную часть Новой Зеландии накрыла мощная непогода, которая привела к масштабным перебоям в транспортном и энергетическом снабжении страны. Об этом сообщает издание Otago Daily Times.

Отмечается, что из-за разгула стихии без электричества остались тысячи человек, также были отменены сотни авиарейсов.

Кроме того, по всей стране были объявлены штормовые предупреждения, связанные с ураганным ветром, проливными дождями, снегопадами и сильным волнением на воде.

Ранее отключения электричества были зафиксированы в шести областях Украины. По информации специалистов национальной энергокомпании "Укрэнерго", причиной отключения света стало повреждение энергоинфраструктуры.