02 мая, 08:24

Безопасность

Мошенники начали обманывать россиян под видом подготовки дач к сезону

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая несуществующие услуги по очистке и подготовке дачных участков к сезону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков "МТС Защитника".

По их словам, злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом различных агентств и предлагают свои услуги. После этого они просят внести предоплату для бронирования необходимой даты. Как только жертва переводит средства, аферисты пропадают.

Эксперты уточнили, что настоящие агентства не требуют предоплату по телефону до начала работ. Они порекомендовали проверять отзывы о подобных компаниях, заключать договор и по возможности договариваться об оплате по факту оказания услуги.

"Если вы столкнулись с таким типом мошенничества, прекратите диалог и положите трубку. А если вы все же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Ранее в преддверии дачного сезона активизировались мошенники, работающие на рынке аренды загородной недвижимости. Одна из самых распространенных схем обмана – это публикация объявлений о сдаче несуществующих дач. Потенциальным клиентам предлагают внести полную предоплату за дом, которого в реальности нет, а после получения денег лжеарендодатели исчезают.

