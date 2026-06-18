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18 июня, 07:28

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ТАСС: Диане Шурыгиной запретили интернет и телефонные звонки

Диане Шурыгиной запретили интернет и телефонные звонки – СМИ

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Блогеру Диане Шурыгиной (после замужества – Шляниной. – Прим. ред.), которая находится под домашним арестом, запретили пользоваться интернетом и осуществлять телефонные звонки. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Кроме того, ей запрещено получать почтовые сообщения, общаться с другими фигурантами дела и иными людьми, за исключением своего адвоката и близких родственников, рассказал собеседник агентства.

По словам источника, блогер может использовать телефон только для вызова экстренных служб при необходимости.

Обыски у Шурыгиной прошли 16 июня в рамках возбужденного против нее дела о производстве и распространении порнографии. Девушке грозит до шести лет лишения свободы. Суд отправил ее под домашний арест до 19 июля.

Бывший возлюбленный Шурыгиной Святослав Гусев рассказал, что блогер работала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах. Он уточнил, что девушка прекратила производство эротического контента примерно в конце прошлого года.

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