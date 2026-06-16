Бывший парень Шурыгиной рассказал о ее съемках в порно

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/diana_s_life2

Блогер Диана Шурыгина (после замужества – Шлянина. – Прим. ред.) работала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах. Об этом в беседе с Super рассказал бывший парень девушки, предприниматель Святослав Гусев.

По его словам, Шурыгина стала заниматься подобным через несколько месяцев после их расставания. Блогер производила и продавала порноконтент.

"Команда ей давала менеджеров каких-то и так далее. Они же оплатили ей билет на Бали и помогли снять там виллу", – сказал Гусев.

Он также уточнил, что Шурыгина прекратила производство эротического контента примерно в конце 2025 года. При этом ни сам Гусев, ни другие близкие Шурыгиной не ожидали, что она станет фигуранткой уголовного дела.

Предприниматель добавил, что готов забрать свое заявление в полицию о краже денег и техники. Гусев объяснил это решение серьезными проблемами, с которыми столкнулась его бывшая девушка.

Об обысках у Шурыгиной стало известно 16 июня. Сообщалось, что их провели в рамках возбужденного против нее дела о производстве и распространении порнографии. Блогеру грозит до шести лет лишения свободы.

По данным СМИ, поводом для возбуждения дела могли стать интимные видео, которые год назад распространились в закрытых телеграм-каналах. Шурыгину отправили под домашний арест до 19 июля.

Шурыгина приобрела известность в 2017 году после участия в ток-шоу "Пусть говорят": девушка посетила вечеринку, после которой заявила об изнасиловании. Сергей Семенов, осужденный по данному делу, был приговорен к восьми годам колонии, однако зрители и пользователи соцсетей встали на его сторону.