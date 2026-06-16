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16 июня, 17:37

Шоу-бизнес

Шурыгину отправили под домашний арест по делу о распространении порнографии

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Блогера, бывшую участницу ток-шоу Диану Шурыгину (после замужества – Шлянина. – Прим. ред.) отправили под домашний арест по делу о распространении порнографии, сообщили ТАСС в пресс-службе Троицкого суда Москвы.

Она будет находиться под арестом до 19 июля. Согласно материалам суда, ей вменяется "Распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору".

Ранее стало известно, что у блогера провели обыски. По данным СМИ, поводом стали интимные видео, которые около года назад распространились в закрытых телеграм-каналах.

О том, что Шурыгина подверглась уголовному преследованию, ее экс-возлюбленному, криптоинвестору Святославу Гусеву, рассказала подруга блогера и ее бывший тренер с Бали. Ни Шурыгина, ни ее мать ситуацию не прокомментировали. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Шурыгина приобрела известность в 2017 году после того, как приняла участие в передаче "Пусть говорят" – девушка посетила вечеринку, после которой заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Сергея Семенова. Его приговорили к 8 годам колонии, однако в соцсетях многие встали на его сторону.

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