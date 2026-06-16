Блогера Уланову и ее мужа обвинили в мошенничестве на 130,7 млн рублей

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Блогер Екатерина Уланова и ее муж Алексей обвиняются в мошенничестве на сумму более 130,7 миллиона рублей на Урале. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Предварительно, от действий супружеской пары пострадали 246 человек. По версии следствия, с декабря 2021 года Уланова публиковала заведомо ложную информацию о продаже товаров по заниженной стоимости, однако приобретенные товары покупателям не отправлялись. Уголовное дело передано в Верх-Исетский суд Екатеринбурга, блогер заключена под стражу.

Ранее суд арестовал турагента Хатуну Аташян по делу о мошенничестве с организацией путешествий для блогеров. Она представлялась организатором отдыха в иностранных отелях, но после получения средств переносила даты туров и переставала выходить на связь.

Свою вину женщина признала. По ее словам, она не хотела обманывать, но из-за ситуации на Ближнем Востоке была вынуждена "закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих".