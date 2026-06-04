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04 июня, 13:26

Происшествия

Обманувшая российских блогеров турагент признала вину

Фото: MAX/Ирина Волк

Фигурантка уголовного дела о мошенничестве, связанном с организацией отдыха за рубежом для блогеров, признала свою вину, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Речь идет о художнице Хатуне Аташян. С обвинениями в ее адрес выступили десятки блогеров. Правоохранителям поступило свыше 20 заявлений.

Расследование находится на контроле в Хамовнической межрайонной прокуратуре. По предварительным подсчетам, ущерб составил более 10 миллионов рублей, однако точная сумма и окончательное число пострадавших еще устанавливаются.

Задержанной уже предъявили обвинение, в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Аташян позиционировала себя как организатора отдыха в различных иностранных отелях. После получения денег она под вымышленными предлогами переносила даты путешествий или переставала выходить на связь.

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