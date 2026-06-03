Блогер Мезенова пожаловалась, что ее развела на деньги художница Аташян

Десятки блогеров обвинили художницу Хатуну Аташян в мошенничестве: якобы она обещала путешествия на выгодных условиях, но в итоге исчезла с деньгами потерпевших. Подробности – в материале Москвы 24.

"Попала в руки отъявленной мошенницы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mezenova; legion-media.com/Persona Stars/044

Десятки инфлюенсеров опубликовали в своих соцсетях истории, в которых рассказали, что стали жертвами мошеннических схем художницы Хатуны Аташян. По словам блогеров, она втиралась к ним в доверие и предлагала выгодные путешествия, обещая, что нужно лишь доплатить за спутника. Затем Аташян переставала выходить на связь, блокировала "клиентов" и исчезала с полученными деньгами.

Среди пострадавших оказалась и блогер-миллионник Катя Мезенова. Она написала в своем телеграм-канале, что "попала в руки отъявленной мошенницы", которая обманула ее на 2,5 миллиона рублей. Инфлюенсер рассказала, что Хатуна связалась с ней и предложила отдохнуть в Турции: сама Катя могла полететь по бартеру с отелем, а за всех остальных нужно было доплатить. По словам Мезеновой, она 3 года не была на море и решила воспользоваться возможностью отдохнуть и свозить родных.





Катя Мезенова блогер Доплатить только нужно 2,5 миллиона. Я клянусь, я наскребла со всех своих заначек, в голове представляя, как мы, восемь человек, поедем на 3 недели в долгожданное путешествие. Мне на поездки не жалко денег, но в этом году у меня сложное финансовое положение – именно поэтому я так легко согласилась на сотрудничество!

Поездка планировалась на август, однако Катя была добавлена "в чат пострадавших", а также стала натыкаться в соцсетях на ролики своих знакомых с подобными рассказами и печальным итогом: обещанный и оплаченный отдых по частичному бартеру не состоялся, а Хатуна пропала.

Катя добавила, что решила придать ситуацию огласке, несмотря на злорадные комментарии хейтеров, потому что хочет добиться справедливости. По словам Мезеновой, пострадавших уже более 70 человек, а общая сумма ущерба – около 100 миллионов рублей.





Катя Мезенова блогер Она кидала людей по разным схемам: недвижка, байерство, привоз автомобилей или драгоценностей. Сначала она реально выполняет все условия, чтобы было несколько хороших кейсов, люди ее рекомендуют своим знакомым, работает сарафанное радио, к ней снова возвращаются, приходят новые и отдают еще больше денег, а собрав на максимуме, она просто пропадает.

Инфлюенсер отметила, что прежде чем соглашаться на сотрудничество с Хатуной, все изучила и согласилась, потому что у той "были классные отзывы".

"Знакомые девчонки летали через нее, и все проходило прекрасно", – отметила Катя.

"Остался в другой стране без жилья"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/enikeeva_aliya

Среди пострадавших оказалась и блогер Алия Еникеева, количество подписчиков которой в запрещенной соцсети превышает 1 миллион. Она рассказала в ролике, что по вине Хатуны лишилась 1,5 миллиона рублей. При этом ее сестра осталась довольна отпуском, организованным Аташян, что изначально убедило Еникееву.

Блогер рассказала, что после того, как перечислила деньги, не получила от Хатуны ни билетов, ни ваучеров на размещение в отеле. Инфлюенсер также поделилась другими историями пострадавших.





Алия Еникеева блогер Кто-то прилетел, и их заселили в ужаснейшее место, кто-то прилетел, и остался в другой стране без жилья. Кто-то вообще никуда не улетел, потому что Хатуна ничего не прислала, и ваучеры были поддельные, и билеты были поддельные. А кто-то прилетел в аэропорт и остался без жилья с детьми.

Блогеру-миллионнику Nikki Sey повезло чуть больше: ее путешествие, организованное Хатуной, состоялось.

"Я оплатила только одну поездку на Мальдивы и в итоге смогла слетать и хоть немного отдохнуть. Да, не без приключений и неприятных ситуаций, но поездка состоялась. Моей подруге тоже повезло больше, чем многим другим: она оплачивала несколько поездок вперед, и хотя бы в одну из них смогла отправиться, а позже вернуть свои деньги", – отметила блогер.

При этом инфлюенсер добавила, что после тура на Мальдивы у нее сложилось ощущение, что все это похоже на "какие-то махинации". Она рассказала, что поведение Хатуны "вызывало все больше вопросов" и "все постоянно происходило в последний момент".

Блогер Лиза Мушеги рассказала, что собиралась полететь в Дубай в мае, причем большим составом: с мужем, детьми, родителями своими и супруга, а также семьей брата. Однако поездка не состоялась, при этом деньги ей удалось вернуть не сразу и с большим трудом.

По данным СМИ, пострадавшие намерены обратиться в правоохранительные органы и предоставить все имеющиеся доказательства, включая переписки.

