Экс-замглавы "Роснано" Малышеву заочно дали 12 лет за хищение более 1 млрд рублей

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Мещанский суд Москвы заочно приговорил бывшего заместителя главы госкорпорации "Роснано" Андрея Малышева к 12 годам колонии общего режима по делу о махинациях на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально фигурантами также были экс-глава госкорпорации Леонид Меламед и бывший финансовый директор Святослав Понуров, но дело в их отношении было прекращено из-за истечения срока давности. Третьим фигурантом являлся Малышев, который скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Дело в его отношении не прекращалось.

Следователи выяснили, что Меламед сначала принял на работу Малышева и Понурова, а затем в 2008–2009 годах привлек фирму для консультационных услуг, в которых не было нужды. Понуров в сговоре с Меламедом обеспечил победу в конкурсе фирме "Алемар", а затем разработал договор, который подписал Малышев. Фирма не выполнила заявленные работы. Всего были необоснованно израсходованы средства "Роснано" на сумму в свыше 226 миллионов рублей.

Еще один эпизод произошел в 2014 году. Малышев, который после ухода из "Роснано" возглавил компанию "Группа Е4", получил заем на 900 миллионов рублей для строительства энергоблока Пермской ГРЭС. Но в итоге средства израсходовали на оплату услуг субподрядчиков, не указанных в договоре займа.

Суд признал Малышева виновным по статьям 160 и 159.1 УК РФ ("Растрата" и "Мошенничество в сфере кредитования"), поэтому по совокупности преступлений назначил ему наказание, связанное с лишением свободы. Кроме того, ему необходимо выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Также экс-замглавы корпорации запретили занимать руководящие должности в государственных корпорациях и коммерческих организациях на 3 года. Срок исчисления наказания начинается с момента его экстрадиции в РФ или задержания его на территории другого государства.

Ранее бывший гендиректор ООО "Радиоавтоматика" Владимир Иванов был приговорен в 8 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Иванов осужден за хищение около 300 миллионов рублей у Центрального научно-исследовательского радиотехнического института имени академика А. И. Берга (ЦНИРТИ), входящего в концерн "Алмаз-Антей". Учреждение подало к нему иск на 283,1 миллиона рублей, который был удовлетворен.

