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03 июня, 13:13

Происшествия

Краснодарский экс-полицейский получил 5 лет колонии за взятки от журналистов Baza

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев приговорен к 5 годам колонии по делу о получении взяток на 67 тысяч рублей от работников телеграм-канала Baza. Такое решение вынес Савеловский суд Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда РИА Новости.

"По совокупности преступлений… назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть в размере 670 тысяч рублей", – заявили представители суда.

Бывшему полицейскому запрещено 4 года занимать должности в органах внутренних дел, также его лишили звания майора полиции. Прокурор просил дать Аблаеву 6 лет колонии.

История, связанная с телеграм-каналом Baza, получила огласку летом 2025 года. Следственные органы завели уголовное дело в отношении главного редактора Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. В редакции, а также в квартире главреда в июле прошли обыски.

Трифонова и Лукьянову задержали и отправили в СИЗО, а позже перевели под домашний арест. Их обвинили в даче взяток должностным лицам. По информации СМИ, они дали признательные показания.

Следствие считает, что Аблаев, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов передавали за деньги служебную информацию телеграм-каналу в течение двух лет.

Все трое находились под домашним арестом. Дела в отношении Ковалева и Селиванова рассматривают суды Красноярска и Белгорода. Процесс продолжается.

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