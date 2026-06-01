03:27

Руководителей компаний по обмену и разблокировке замороженных активов арестовали в Москве

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу главу "Инвестиционной палаты" Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко. Обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщается в электронной базе столичных судов.

Ходатайство следствия об аресте фигурантов было полностью удовлетворено. По данным РБК, уголовное дело связано с операциями с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов.

"Инвестиционная палата", которую Седушкин возглавлял с 2022 года, выступала организатором централизованного обмена заблокированными активами между инвесторами из России и из-за рубежа. В рамках этой схемы иностранцы выкупали у россиян бумаги, замороженные в депозитариях Euroclear и Clearstream из-за санкций Евросоюза, используя средства со своих счетов.

Хандошко специализировалась на содействии в разблокировке иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и получении выплат по ним в условиях санкционных ограничений.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал главу департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Александра Васильченко. По версии следствия, он с 2021 по 2022 год получил взятку в особо крупном размере. Суд заключил его под стражу до 25 июля.

