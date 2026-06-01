Захарова заявила, что Киев встретил День защиты детей жертвоприношением ребенка

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку украинского беспилотника на Геническ, заявив, что Киев встретил Международный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка. С таким заявлением дипломат выступила в интервью РИА Новости.

По словам Захаровой, киевские власти сознательно демонстрируют отказ от цивилизационных ориентиров. Она перечислила ряд действий, подтверждающих, по ее мнению, эту линию: удары по ветеранам Великой Отечественной войны в День Победы, снос монументов героям-освободителям при установке мемориалов нацистам, а также уничтожение мирного населения на фоне разговоров о европейских ценностях.

Представитель МИД охарактеризовала подобные действия как демонстрацию открытой террористической сущности и полную отмену цивилизационных ценностных ориентиров.

Украина атаковала Геническ Херсонской области 31 мая. В результате удара по многоквартирному дому на улице Братьев Коваленко погиб ребенок. Также, по последним данным, 11 человек пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.