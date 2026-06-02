США начали вывод военных из Литвы в связи с окончанием срока их ротации

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США инициировали процедуру вывода более тысячи своих военнослужащих и техники из Литвы после завершения срока их ротации. Об этом сообщает портал TV3.

Ожидается, что на смену им придет новая группа солдат, однако точные сроки и численность пока не определены, так как Штаты пересматривают свои планы по размещению войск в Европе.

В свою очередь, главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис уточнил, что часть американских военнослужащих останется в стране до начала следующей ротации.

"Мы получили от американцев очень четкие заверения в том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать конкретное число", – добавил он.

В течение последних лет ротация войск США осуществлялась в непрерывном режиме. То есть когда одни подразделения возвращались, на их место уже прибывали новые.

В целом регулярное размещение солдат началось в 2019 году. При этом с 2022-го Вашингтон перевел статус своих войск в стране на непрерывную ротационную дислокацию.

В начале мая Пентагон подтвердил планы по выводу американских войск из Германии. Подчеркивалось, что данное действие "продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах". Процесс займет от 6 месяцев до 1 года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил крайнюю обеспокоенность по поводу вывода американских военных из ФРГ. Он призвал сделать все возможное, чтобы "обратить вспять эту катастрофическую тенденцию".