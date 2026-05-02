Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 14:20

Политика

Туск назвал катастрофической тенденцией вывод из ФРГ 5 тыс американских солдат

Фото: ТАСС/Zuma

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил крайнюю обеспокоенность по поводу вывода из Германии 5 тысяч военнослужащих армии США, назвав это решение катастрофическим.

"Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего Альянса. Мы все должны сделать все возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию", – написал он на своей странице в соцсети Х.

В Германии базируется крупнейший европейский контингент НАТО. Здесь базируется более 36 тысяч американских военнослужащих и около 1,5 тысячи резервистов.

О соответствующих планах американский лидер Дональд Трамп заявил 30 апреля. Причем он допустил, что аналогичные меры могут коснуться Италии и Испании. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что эти страны не оказывают достаточной поддержки, особенно выделив "ужасное поведение" Испании.

В ответ на это НАТО заявило, что Альянс поддерживает связь с Соединенными Штатами для уточнения деталей вывода войск из Германии.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика