Трамп в шутку ударил Мерца во время пресс-конференции
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп в шутку ударил канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время переговоров в Вашингтоне. Прямую трансляцию встречи вел Белый дом.
Инцидент произошел во время обсуждения торговых отношений между двумя странами.
"Как мы будем поступать с Германией? Думаю, нам следует ударить их очень-очень сильно", – обратился Трамп к одному из чиновников в присутствии Мерца.
В подтверждение своих слов американский лидер шлепнул ладонью по колену немецкого канцлера, который сидел, положив ногу на ногу. Оба политика рассмеялись и покинули встречу в хорошем расположении духа.
Во время беседы с Мерцем Трамп также анонсировал разрыв торговых отношений с Испанией. Такое решение связано с отказом правительства страны увеличить военные расходы до 5% ВВП. Вместе с тем американский президент раскрыл планы по использованию баз в Испании для операции против Ирана, несмотря на возражения со стороны Мадрида.