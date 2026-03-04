Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 марта, 07:23

Политика

Трамп в шутку ударил Мерца во время пресс-конференции

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп в шутку ударил канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время переговоров в Вашингтоне. Прямую трансляцию встречи вел Белый дом.

Инцидент произошел во время обсуждения торговых отношений между двумя странами.

"Как мы будем поступать с Германией? Думаю, нам следует ударить их очень-очень сильно", – обратился Трамп к одному из чиновников в присутствии Мерца.

В подтверждение своих слов американский лидер шлепнул ладонью по колену немецкого канцлера, который сидел, положив ногу на ногу. Оба политика рассмеялись и покинули встречу в хорошем расположении духа.

Во время беседы с Мерцем Трамп также анонсировал разрыв торговых отношений с Испанией. Такое решение связано с отказом правительства страны увеличить военные расходы до 5% ВВП. Вместе с тем американский президент раскрыл планы по использованию баз в Испании для операции против Ирана, несмотря на возражения со стороны Мадрида.

